Antalya'da "Serik Acısu Deresi Taşkın Kontrolü" projesiyle taşkın riski minimuma indi - Son Dakika

Antalya'da "Serik Acısu Deresi Taşkın Kontrolü" projesiyle taşkın riski minimuma indi

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Serik Acısu Deresi Taşkın Kontrolü" projesiyle tarım arazileri ve yerleşim yerleri taşkınlardan korunacak.

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Serik Acısu Deresi Taşkın Kontrolü" projesiyle tarım arazileri ve yerleşim yerleri taşkınlardan korunacak.

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DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için DSİ'nin tüm gücüyle çalıştığını belirtti.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığını vurgulayan Yıldız, Antalya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Antalya genelinde yapılan çalışmalarla hem derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığını hem de "turizm cenneti" kentin mavi bayraklı plajlarının korunmasında öncü rol oynandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"DSİ Genel Müdürlüğünce Serik ilçesine 2003-2020 arasında günümüz fiyatlarıyla toplam 127 milyon 459 bin 257 lira yatırım yapıldı. İdari imkanlarla gerçekleştirilen 175 makineli çalışmayla 192 bin 782 dekar zirai arazi ve yerleşim yeri taşkından korundu. Serik Acısu Deresi Taşkın Kontrolü işiyle turizm tesisleri, tarım arazileri ve yerleşim yerlerinde taşkın riski minimum seviyeye indirilecek. Proje kapsamında 7 bin 900 metre dere genişletmesi ve sedde teşkili ve ıslahı yapıldı."

Antalya, Acısu, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Serik Acısu Deresi Taşkın Kontrolü' projesiyle taşkın riski minimuma indi - Son Dakika

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