Antalya
'da şiddetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu
ANTALYA - Antalya'nın Akseki
ilçesi'nde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 2 katlı bir evin çatısı uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Akseki'ye bağlı Kuyucak
Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle Selahattin ve Selahattin Yıldırım
'a ait 2 katlı evin çatısı uçtu. Çatının gece saat 22.00 sıralarında uçtuğu belirtilirken, herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.
Kuyucak Mahalle Muhtarı Şeref Erdoğan, "2 katlı evin çatısı tamamen uçtu ve yan tarafta başka bir evin duvarlarına çarparak çatısına zarar verdi" dedi.
Kalorifer dairelerini su bastı
Akseki'de bulunan 409 daireli TOKİ konutlarının ise su giderlerinin çekmemesi üzerine 9 bloğunun kalorifer dairelerinin de su bastı. 9 Blokta su çekme çalışmaları sürdürülüyor.