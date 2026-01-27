Antalya'da Şiddetli Yağışlar ve Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
Antalya'da Şiddetli Yağışlar ve Kurtarma Çalışmaları

27.01.2026 13:39
Antalya'da etkili yağış sonrası 714 personel, 374 araçla 100 mahsur vatandaş kurtarıldı.

ANTALYA'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Çevre Koruma, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere 714 personel ve 374 araç sahada görev yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Döşemealtı ve Konyaaltı ilçeleri ağırlıklı 24 saatte 68,8 mm yağışın düştüğü Antalya'da, İtfaiye ve ASAT ekipleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimleri sahada görev yaptı. Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Fen İşleri Dairesi Başkanlıkları dahil 714 personel ve 374 araç ile olumsuzluklara müdahale edildi. Sel felaketinde mahsur kalan 100 kişi Büyükşehir İtfaiyesi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı, 95 adet su baskınına müdahale edildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri yağmur suyu rögar ve mazgal temizliklerini ve ayrıca alt geçitlerin bakım, onarım, temizlik faaliyetlerini titizlikle sürdürdü. Yağışın etkisini artırdığı saatlerde özellikle merkezde tıkanan mazgallara ve alt geçitlerde oluşabilecek risklere hızlı şekilde müdahale ederek trafiğin aksamasının önüne geçildi. Falez Alt Geçidi başta olmak üzere alt geçitlerde tıkanan mazgallar kısa sürede açılırken, yağışın en şiddetli olduğu Sarısu Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşlar da kurtarılarak evlerine yakın bir noktaya güvenli şekilde ulaştırıldı.

İHBARLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar doğrultusunda çok sayıda ihbara müdahale etti. Yağış sürecinde kent genelinde toplam 95 su baskınına müdahale edilirken; 30 mahsur kalma, 2 heyelan, 18 adet de fırtına nedeniyle yaşanan olumsuz duruma müdahale gerçekleşti.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Demre, Finike, Kumluca ve Manavgat'ta da fırtına ve hortum nedeniyle seralarda ciddi hasarlar meydana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri hasar tespit çalışmaları için yerinde inceleme yapmak üzere afet bölgelerinde gitti.

Kaynak: DHA

