Antalya'da Su Baskınları: Kurtarma Operasyonları

23.01.2026 11:29
Antalya'nın bazı ilçelerinde etkili yağmur, tarım alanlarını su bastı; mahsur kalanlar kurtarıldı.

1) ANTALYA'DA TARIM ALANLARINI SU BASTI; MAHSUR KALANLAR, İŞ MAKİNESİ VE BOTLARLA KURTARILDI

ANTALYA'nın Kumluca, Serik ve Kemer ilçelerinde etkili olan yağmurda seraları ve portakal bahçelerini su bastı. Evi su dolanları, yolda araçlarının tavanına çıkarak bekleyenleri itfaiye ile AFAD ekipleri, bot ve iş makineleriyle kurtardı. Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde tarım alanları zarar gördü. Çok sayıda sera ve bahçe su altında kaldı. Üleşik, Göksü deresinde taşkın nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Seraların çevresinde tarım işçilerinin kaldığı çok sayıda müstakil evi su bastı. Burada kalanlardan bazıları itfaiye ve belediye ekiplerince iş makineleriyle çıkarıldı.

2 KİŞİ BOTLA KURTARILDI

Karşıyaka Mahallesi Kocakesik Sokak'taki Üleşik Deresi'ndeki taşkın nedeniyle yolda aracıyla mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri botla kurtardı. Seralarda domates, biber ve salatalık başta olmak üzere ekili ürünler ve portakal bahçeleri, su baskınlarından zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri, iş makinesiyle mahsur kaldıkları yerden kurtardıkları bazı çocuk ve yaşlıları ıslanmaması için kucaklarında taşıdı. Kumluca'da dere taşkınında aracıyla yolda mahsur kalıp, ekipler tarafından kurtarılan kişi, "Su yükselince aracımı yolun sağına çektim, mahsur kaldık. AFAD ekibi kurtardı, Allah razı olsun" dedi.

KURTARILMAYA BEKLEDİLER

Yağış, Kemer ilçesinde yollarda su birikintisine neden oldu. Çamyuva Mahallesi'ndeki Mehtap Sitesi'nde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı kadın, jandarma tarafından kepçe ile kurtarıldı. Ulupınar'da su basan yolda aracıyla mahsur kalan 2 kişi de aracın üzerine çıkıp, kurtarılmayı bekledi. AFAD ekiplerinde aracın tavanında bekleyen 2 kişi kurtarıldı. Ekipler, Çamyuva'da su basan evde engelli bir vatandaşı yatağında battaniyeye sararak dışarı çıkardı. Kuzdere Mahallesi'nde mahsur kalan 5 küçükbaş hayvan, Ulupınar Mahallesi'nde mahsur kalan 2 vatandaş ile Çamyuva Mahallesi'nde aralarında bebek, çocuk, yaşlı ve yatalak kişilerin bulunduğu toplam 12 vatandaş, jandarma ekiplerinin çalışmaları ile güvenli alanlara tahliye edildi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Serik ilçesinde de cadde ve sokak suyla doldu. İlçe merkezinde özellikle Atatürk İşhanı'nın zemin katı, Çınaraltı Meydanı, eski cuma pazarı civarı, Okutan Pasajı ile Kökez Mahallesi'ndeki bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Üründü, Deniztepesi, Çakallık mahallelerinde seralar sular altında kaldı. Caddelerdeki su birikintisi nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi. İlçe merkezinde aracıyla mahsur kalan sürücü, itfaiye ekibi ile vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İş yerleri su basan esnaf, dükkanında tahliye çalışması yaptı. İlçede yağış nedeniyle tarım alanları da zarar gördü. Su baskını nedeniyle tarım arazisinde mahsur kalan köpeği, AFAD ekibi kurtardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hava Durumu, Doğal Afet, Antalya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

