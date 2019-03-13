Son Dakika Haberleri: Antalya'da 'Sürü Yönetimi Elemanı Benim' Projesi Başladı

Antalya'da 'Sürü Yönetimi Elemanı Benim' Projesi Başladı

1 saat önce

İstihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla imzalanan ve çiftçileri kapsayan 'Sürü Yönetimi Elemanı Benim' Projesi, Döşemealtı ilçesi Çığlık ve Aşağıoba Mahallesi'nde başladı.

Antalya'da 'Sürü Yönetimi Elemanı Benim' Projesi Başladı, System.String[]
İstihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla imzalanan ve çiftçileri kapsayan 'Sürü Yönetimi Elemanı Benim' Projesi, Döşemealtı ilçesi Çığlık ve Aşağıoba Mahallesi'nde başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, il tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları ve damızlık koyun-keçi yetiştiricileri il birliklerinin katkısı ile 'Sürü Yönetimi Elemanı Benim' projesi yürütülüyor. Bu proje ile kursiyerlere koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, uygun koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hakim olma, sağım hijyeni ve teknolojileri konularında bilgi sahibi olmaları ile kırsal alanda sürü yönetimi elemanlığını daha cazip bir meslek haline getirmek amaçlanıyor.

Bu kurslar için en az ilkokul mezunu, çalışmayan ve sigortası olmayan (çiftçi sigortası hariç), hayvansal üretimin içinde, yaş sınırı aranmadan tüm kadın erkek tüm çiftçiler başvurabilecek.

Antalya'da düzenlenecek kurslar için protokol imzalandı. Kurs, 4 Mart'ta Döşemealtı Çığlık'da, 11 Mart'ta da Döşemealtı Aşağıoba'da başladı.

Proje kapsamında Döşemealtı, Kepez, Manavgat, Korkuteli, Kaş, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 kurs açılması ve kurslarda 225 çiftçinin sertifika alması bekleniyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:33 Kaynak: İHA

Antalya, Döşemealtı, Güncel
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