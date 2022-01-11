Antalya'da tabelaya çarpan aracın sürücüsü öldü - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarındaki reklam tabelasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdullah Kılıç idaresindeki 07 LUU 68 plakalı hafif ticari araç, Örnek Mahallesi Kumyolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, köprü girişindeki reklam tabelasına ve ardından korkuluklara çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası olan Kılıç'ın tekstil işiyle uğraştığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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