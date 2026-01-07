Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

07.01.2026 21:16
Kepez'de yapılan operasyonda 457 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ile obje ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelenilen bir kişinin ikametinde arama yapıldı.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 457 sikke, 58 parça obje ile ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve 114 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

