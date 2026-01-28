Antalya'da Tarım Alanlarına Hortum ve Sel Zararı - Son Dakika
Ekonomi

Antalya'da Tarım Alanlarına Hortum ve Sel Zararı

28.01.2026 13:17
Antalya'da etkili olan hortum ve sel, 5 bin 200 dekar tarım alanında zarar oluşturdu.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, kentte etkisini gösteren yağış, sel ve hortum nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğünü belirtti.

Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da etkili olan hortum, dolu ve sağanağın, tarım alanlarında önemli hasara neden olduğunu söyledi.

Özellikle örtü altı üretimin yoğun yapıldığı seralarda zarar oluştuğunu belirten Çandır, "Aşırı yağış ve sel nedeniyle yaklaşık 5 bin 200 dekar tarım alanı olumsuz etkilendi. Dün yaşanan hortum ve fırtına nedeniyle de yaklaşık 1900 dekar alanda hasar tespit edildi. Ekiplerin sahada incelemeleri sürüyor." diye konuştu.

Çandır, hava koşullarının üretimi doğrudan etkilediğini, gün ışığının azalmasına bağlı ürün miktarında düşüş yaşandığını kaydetti.

Mülkiyet sorunları nedeniyle bazı üreticilerin TARSİM sigortası yaptıramadığını ifade eden Çandır, zararların karşılanmasına yönelik destek beklentisi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

