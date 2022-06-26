Antalya'da tekneye bağlı ipi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi - Son Dakika
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Antalya'da tekneye bağlı ipi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi

26.06.2022 16:12
Antalya'da tekneye bağlı ipi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneye bağlı paraşütün ipinin kopması sonucu boşalan paraşüt havada sürüklendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneye bağlı paraşütün ipinin kopması sonucu boşalan paraşüt havada sürüklendi. Panik anları o anda sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonlarına yansıdı. Paraşüt yüzlerce metre ilerde elektrik tellerine takıldı. Hafif yaralanan tatilci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalyada geçtiğimiz hafta da Serik ilçesi Belek tatil bölgesinde teknenin arıza yapması sonucu havada askıda kalan deniz paraşütündeki anne ve 2 kız çocuğu için turistler ve vatandaşlar seferber olmuştu. Korku dolu anların yaşandığı olayda anne ve 2 çocuğu kaza yaşanmadan şezlonglarına arasına indirilmişti.

Olay Manavgat ilçesine bağlı tatil bölgesi Side Mahallesinde yaşandı. Tekneye bağlı olan bir kişinin bulunduğu paraşütün ipi bir anda koptu. Paraşütün askıda kalması ve savrulmaya başlamasıyla kısa süreli panik yaşandı. Paraşüt ipin koptuğu bölgeden yüzlerce metre ilerde elektrik tellerine takıldı. Paraşütte bulunan ve ismi öğrenilemeyen tatilci olayı hafif yaralı olarak atlatırken ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kopan teller zeytin bahçesindeki kuru otları tutuşturdu. Yanan bölge itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da tekneye bağlı ipi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da tekneye bağlı ipi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi - Son Dakika
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