Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ters istikametten giden otomobilin 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ters istikametten giden otomobilin 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Koçantı köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Çakır idaresindeki 07 RE 961 plakalı otomobil, Korkuteli'nden Fethiye yolunda ters istikamette giderken, karşı yönden gelen Cemil Duran yönetimindeki 20 U 4932 plakalı otomobil ve Orhan Çetin idaresindeki 07 GGD 49 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Ferhat Çakır olay yerinde yaşamını yitirirken, Cemil Duran ve yolcu Saadet Çetin yaralandı.

Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde yaşamını yitiren Ferhat Çakır'ın cenazesi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Ferhat Çakır, Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:49

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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