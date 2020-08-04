Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde yaşamını yitiren Ferhat Çakır'ın cenazesi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kazada sürücü Ferhat Çakır olay yerinde yaşamını yitirirken, Cemil Duran ve yolcu Saadet Çetin yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Koçantı köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Çakır idaresindeki 07 RE 961 plakalı otomobil, Korkuteli'nden Fethiye yolunda ters istikamette giderken, karşı yönden gelen Cemil Duran yönetimindeki 20 U 4932 plakalı otomobil ve Orhan Çetin idaresindeki 07 GGD 49 plakalı otomobile çarptı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:49

Kaynak: İHA

Son Dakika: Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması: Her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar vereceğiz

HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz