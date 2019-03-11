Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

43 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Antalya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Sarılar istikametine gitmekte olan B.D.'nin kullandığı 07 D 0740 plakalı otomobil, 3088 Sokak'ta tali yoldan ana yola çıkan S.B.'nin kullandığı 07 ACG 501 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıkarak sağ taraftaki ormanlık alana inerken, diğer araç ise geldiği yöne geri döndü.

Kazada araç sürücülerinden S.B., araçlarda yolcu olarak bulunan İ.B., E.B., M.D.B. ve A.I. yaralandı. Yaralılar Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:23 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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