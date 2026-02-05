Antalya\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarındaki tümseğe çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Oymapınar-Manavgat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.'nin kullandığı 07 CDT 551 plakalı otomobil, Bucak Şeyhler kavşağına geldiğinde yol kenarındaki tümseğe çarptıktan sonra devrilerek ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü ve kazayı gören vatandaşlar, otomobil kavşağa geldiğinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonetin önüne kırdığını, otomobil sürücüsünün kamyonetten kaçmak için direksiyonu kırdığında hakimiyetini kaybederek kaza yaptığını belirttiler. - ANTALYA