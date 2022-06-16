Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: "Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar" - Son Dakika
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Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: "Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar"

16.06.2022 10:24

Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: "Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar"ANTALYA Antalya'da trafik polisleri tarafından tramvay yolunu ve kaldırımı kullanan motosiklet ve scooter kullanıcılarına yönelik şok denetim yapıldı.

Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: "Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar"

ANTALYA Antalya'da trafik polisleri tarafından tramvay yolunu ve kaldırımı kullanan motosiklet ve scooter kullanıcılarına yönelik şok denetim yapıldı. 1 saat süren denetimde 15 sürücüye kişi başı 427 TL ceza uygulanırken üste üste tramvay yolunu kullanarak ceza yiyen sürücünün, "Tramvay yolundan çok yedim. Arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar. Fark eden bir şey yok" demesi şaşkınlık oluşturdu.

Antalya'da yaz aylarının gelmesi ile son günlerde kullanımı artan ve trafikte tehlike oluşturan elektrikli scooterlara yönelik polis ekipleri tarafından şok denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan denetimde, scooter kullanan gençler tek tek durduruldu. Sürücülere sürüş kurulları hatırlatılarak uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Denetimde Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde, kaldırımda ve tramvay yolunda scooter kullanan 15 kişiye 427 TL para cezası uygulandı.

"Tramvay yolundan çok yedim"

Tramvay yolunu kullanmaktan sürekli ceza yiyen Ömer Kara, "Yapacak bir şey yok. Bir günlük yevmiyemiz gitti. Ben paket servisi yapıyorum, tramvay yolunu kullanmak zorundayım. Polisler görevini yapıyor. Tramvay yolundan çok yedim. İşim gereği sürekli kullanmak zorundayım. Yat limanına sürekli sipariş götürüyorum. Arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar. Fark eden bir şey yok" dedi.

Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar
Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: 'Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Scooter kullanıcılarına şok denetime takılan sürücü: "Tramvay yolundan çok ceza yedim. Hep arkadan yazıyorlardı, bu kez durdurarak yazdılar" - Son Dakika
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