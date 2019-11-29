Son Dakika Haberleri: Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

7 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bünyamin Yılmaz'ın kullandığı 07 KM 924 plakalı tur otobüsü, Kumluca-Antalya kara yolunun 4. kilometresinde karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Otobüsteki 2'si Rus turist 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki 21 kişi, başka araçlarla yola devam etti.

Bünyamin Yılmaz, Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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