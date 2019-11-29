Son Dakika › Güncel › Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
7 saat önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:34 Kaynak: AA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Bünyamin Yılmaz'ın kullandığı 07 KM 924 plakalı tur otobüsü, Kumluca-Antalya kara yolunun 4. kilometresinde karşı şeride geçerek şarampole devrildi.
Otobüsteki 2'si Rus turist 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki 21 kişi, başka araçlarla yola devam etti.
Bir ayda dördüncü siyanür intiharı: CHP eski Gençlik Kolları Başkanı intihar etti Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor