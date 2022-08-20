Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var

20.08.2022 06:08

Antalya'da tur otobüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır 25 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Z.K. (51) idaresindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile yolcu almak maksadıyla durakladığı sırada G.A. (40), yönetimindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı.

2'Sİ AĞIR 25 YARALI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri aracına sıkışan G.A'yı güçlükle çıkardı. Kazada tur otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi. Kazada 2'si ağır 25 yaralı çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan yolcuların kaldırımda beklediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Yolcular jandarma araçlarıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı Antalya'da yangında evlerinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Antalya'da yangında evlerinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA

Okurcalar, İtfaiye, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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