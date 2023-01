Antalya'da uçağa yıldırım isabet etti...Panik anları cep telefonu kamerasında

ANTALYA - İstanbul-Antalya uçağında iniş esnasında uçağın kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmazken, yolcular o anı cep telefonuyla kaydetti. İstanbul - Antalya seferi yapan Anadolujet firmasına ait yolcu uçağına, Antalya'ya iniş yapacağı sırada yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmazken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldırımın uçağa isabet etme anıysa bir yolcunun cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçak iniş ve kalkışlarının devam ettiği öğrenildi.Rüzgar hızı saatte 153 km'ye ulaştıÖte yandan "Turuncu kod" uyarısının verildiği Antalya'da gök gürültülü sağanak ve şiddetli fırtına etkili olmaya devam ediyor. An itibariyle en yüksek rüzgar hızı Kemer ilçesi Sığlık Feneri'nde 153, Konyaaltı Yeni Liman'da 100, Muratpaşa'da ise 95 km/saate ulaştı. Son 24 saatte metrekare Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'nde 94, Dağbeli'nde 69, Akdeniz Üniversitesi 33 ve Muratpaşa'da 22 kilogram olarak kaydedildi. Fırtına ve kuvvetli yağışın bu gece yarısından sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, yarın Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.