Antalya'da uçurumda bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Ünlü'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Ünlü'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından yakınları tarafından alındı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, isminin Mehmet Ünlü (31) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahmutlar- Sarıveliler yolu Kuş Yuvası mevkisindeki uçurumluk alanda, vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark edince, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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