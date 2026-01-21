Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada 6 bin 56 adet captagon hap bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3-sayfa › Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?