Koruma altındaki yaban keçisini avlayan 3 kişiye para cezası - Son Dakika

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, koruma altındaki yaban keçisini avladıkları belirlenen 3 kişiye, 71 bin 172 lira ceza kesildi.

Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde, dün saat 20.00 sıralarında, 07 JL 782 plakalı araç ile kaçak avcılık yapıldığı ihbarıyla jandarma, harekete geçti. Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile ortak çalışma yapan jandarma, ihbar edilen aracı Selebeli mevkisinde durdurdu. İçinde M.A. (37), M. K. (43), M.A.'nın (52) bulunduğu aracın bagaj kısmında, vurularak öldürülmüş yaban keçisi olduğu görüldü. Avladıkları yaban keçisi ile tüfeklerine el koyulan 3 kişiye, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılarak toplam 71 bin 172 lira ceza uygulandı.