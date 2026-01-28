Antalya\'da Yangın: 4 Köpek Kurtarıldı, 2 Yaralı

ANTALYA'da bir mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken 4 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevlere müdahale sırasında 2 kişi yaralandı, 1 kişi de dumandan etkilendi.

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir mobilya atölyesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yanıcı malzemelerin bulunduğu atölyedeki yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini ardından 6 katlı binayı etkiledi. İhbarla adrese itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan binadakileri tahliye etti. Bu sırada binada bulunan 2 köpeği, itfaiye eri kucağında dışarı çıkarttı. Atölyenin yanındaki kilitli başka iş yerindeki 2 köpek de yine itfaiye eri tarafından çıkarıldı.

ATÖLYE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri görüp yangına müdahale etmeye çalışan iş yeri sahibi Mustafa Yılmaz'ın yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu. Yılmaz ile elinden yaralanan bir kişi ve dumandan etkilenen bir başka kişiye ambulansta müdahale edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.