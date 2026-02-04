Antalya'da 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da 'Yılın Kareleri' Oylaması

Antalya\'da \'Yılın Kareleri\' Oylaması
04.02.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki turizmciler, 2025'e damga vuran fotoğrafları değerlendirdi ve oylama yaptı.

Antalya'daki turizmciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Burak Orkut, IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar ve Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kavaloğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karesinden yana kullanan Kavaloğlu, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

Kavaloğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Yaşam" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karelerini tercih etti.

Kavaloğlu, kendisinin de fotoğraflara ilgisinin olduğunu belirterek, AA muhabirlerince çekilen fotoğraflar arasında seçmekte zorlandığını söyledi.

"Her bir kare değerli ve anlamlı"

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu da "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" karesinden yana kullanan Saatçioğlu, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını tercih eden Saatçioğlu, "Günlük Yaşam" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı kareyi seçti.

Saatçioğlu, AA muhabirlerinin fotoğraflarının birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu kaydetti.

"Kareler oldukça etkileyici"

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Burak Orkut, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesinden yana kullanan Orkut, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

Orkut, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Yaşam" kategorisinde de Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" adlı karelerini tercih etti.

Orkut, yıl genelinde dünyada yaşanan olayları yansıtan karelerin oldukça etkileyici olduğunu belirtti.

"Her yıl birbirinden güzel karelerle karşılaşıyoruz"

IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde ise Hasan Belal'in "Mehmet Ağa" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" karesinden yana kullanan Çağlar, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafını seçen Çağlar, "Günlük Yaşam" kategorisinde de Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı karesini tercih etti.

Çağlar, her yıl AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını ve her yıl da birbirinden farklı, güzel karelerle karşılaştığını söyledi.

"Seçki'de Kemer'in olması bizi mutlu etti"

Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesinden yana kullanan Özdemir, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

Özdemir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Yaşam" kategorisinde de Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı karelerini tercih etti.

Özdemir, Kemer'de her yıl önemli spor organizasyonları gerçekleştirdiklerini ve bu etkinliklerle spor turizmine önemli katkı sunduklarını söyledi.

Fotoğraflar'da Kemer'deki bir organizasyondan çekilmiş fotoğrafın da yer aldığını dile getiren Özdemir, "Seçki'de Kemer'in olması bizi mutlu etti. Arkadaşımız da çok güzel bir anı yakalamış." dedi.

Kaynak: AA

Antalya, Kültür, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Çocuklara iğrenç tuzak 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı
Lağım henüz patlamamış İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

14:31
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
14:05
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:22
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti İşte yardım yapılacak kalemler
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 14:40:23. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.