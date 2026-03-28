İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama - Son Dakika
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

28.03.2026 13:22
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in "ajan polemiği" sonrası istifa etmesine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Bahçeli, "İzzet Bey akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için müsaade istedi. İstifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in "MHP'ye sızan ajan" paylaşımı sonrası istifa etmesi parti içinde deprem etkisi yarattı. İmalı paylaşımların arka arkaya geldiği istifa, siyaset gündemine bomba gibi düşerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. 

İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

"AKADEMİK KARİYERİNE AĞIRLIK VERECEK, KÜSLÜK YOK"

İzzet Ulvi Yönter'in akademik kariyerine yoğunlaşma amacıyla istifa ettiğini ve herhangi bir küslük bulunmadığını belirten Bahçeli şu ifadeleri kullandı: 

"Genel Başkan yardımcımız İzzet Ulvi Yönter'in partimize çok değerli çalışmaları olmuştur. Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için, taşıdığı doktor sıfatını daha ileriye götürmek için müsaade istedi. İstifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa süre içerisinde genel başkan yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğu üstlenecek. MHP'de kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize çok yabancıdır"

İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

GÖREVİNDEN BU SÖZLERLE AYRILDI

Yönter sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Yönter görevinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum" dedi. Öte yandan kulis bilgilerine göre, Yönter'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle görevi bıraktığı iddia edildi.

İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli, Politika, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bilal İnci Bilal İnci:
    hadi len oradan,boncukların padişahı 30 24 Yanıtla
  • Kazım Neşeli Kazım Neşeli:
    Ufak atta civcivler de yesin,akademik kariyer içinmiş !!! Sayın Bahçeli çok komiksin 22 15 Yanıtla
  • Murat Murat:
    Fıkra bu kadar 28 8 Yanıtla
  • Kazım Neşeli Kazım Neşeli:
    Bahçeli yine masal anlattı 22 8 Yanıtla
  • 159756Sr 159756Sr:
    he ihtiyar he 18 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama - Son Dakika
