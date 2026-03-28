İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in "MHP'ye sızan ajan" paylaşımı sonrası istifa etmesi parti içinde deprem etkisi yarattı. İmalı paylaşımların arka arkaya geldiği istifa, siyaset gündemine bomba gibi düşerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

"AKADEMİK KARİYERİNE AĞIRLIK VERECEK, KÜSLÜK YOK"

İzzet Ulvi Yönter'in akademik kariyerine yoğunlaşma amacıyla istifa ettiğini ve herhangi bir küslük bulunmadığını belirten Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkan yardımcımız İzzet Ulvi Yönter'in partimize çok değerli çalışmaları olmuştur. Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için, taşıdığı doktor sıfatını daha ileriye götürmek için müsaade istedi. İstifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa süre içerisinde genel başkan yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğu üstlenecek. MHP'de kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize çok yabancıdır"

GÖREVİNDEN BU SÖZLERLE AYRILDI

Yönter sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Yönter görevinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum" dedi. Öte yandan kulis bilgilerine göre, Yönter'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle görevi bıraktığı iddia edildi.