İran müzakere dinlemiyor! ABD'ye ait bir gemi hedef alındı

28.03.2026 13:03
ABD Başkanı Trump'ın sık sık müzakere yapıldığını ifade etmesine rağmen İran, İsrail ve Körfez ülkelerini vurmaya devam ediyor. İran Silahlı Kuvvetleri, son yaptığı açıklamada Umman'daki Salalah Limanı'na uzak bir ABD gemisinin hedef alındığını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, "Umman'da bulunan Salalah Limanı'na uzak mesafede bir ABD gemisini hedef aldıklarını" duyurdu.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD unsurlarına yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı. Bildiride, Umman'da bulunan "Salalah Limanı'na uzak bir mesafede bir ABD gemisinin hedef alındığı" bilgisi yer aldı.

Bildiride ayrıca, İran'ın Umman'ın ulusal egemenliğine saydığı duyulduğu ifadesine yer verildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

