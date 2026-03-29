Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi

29.03.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'ın güneyinde halkı zorla yerinden ettikleri bölgede işgali genişletme talimatı verdiğini açıkladı. Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar güç ile hareket edeceklerini söyleyerek Lübnan'da saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

KONUŞMA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Netanyahu'nun İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nda yaptığı konuşma, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

"GÜVENLİK BÖLGESİ" ADI ALTINDA GENİŞLEME

İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde halkın zorla yerinden edildiği bölgede "güvenlik bölgesi" adı altında işgalin genişletilmesi talimatı verdiğini kaydeden Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki durumu "temelden değiştirmeye" kararlı olduklarını ileri sürdü.

"SALDIRILAR SÜRECEK" MESAJI

Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar güç ile hareket edeceklerini söyleyerek Lübnan'da saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

İRAN VE HİZBULLAH DEĞERLENDİRMESİ

Konuşmasında İran'a karşı büyük başarılar elde ettiklerini savunan Netanyahu, İran ve Hizbullah'ın eski gücünde olmadığını öne sürerek saldıran tarafın kendileri olduğunu itiraf etti.

Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeyi ve Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını işgal ettiklerini belirterek şimdi de Lübnan'da işgali genişlettikleri mesajını verdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

19:31
19:16
18:35
17:11
16:19
15:48
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 19:56:25. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.