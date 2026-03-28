Araç muayene istasyonunda polisin hayatını kaybettiği kavgada, 4 kişiye 14'er yıl hapis istemi - Son Dakika
28.03.2026 13:19
ANKARA'da polis memuru Melih Okan Keskin'in (44), araç muayene istasyonundaki kavgada hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TÜVTÜRK muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin’i döverek öldürmekle suçlanan şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı.

TÜVTÜRK ÇALIŞANLARI POLİS MEMURUNU DARBETMİŞTİ

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat'ta otomobilini, muayene için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'na götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Keskin, doktorların müdahalesine rağmen 3 gün sonra 5 Şubat'ta hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Saruhan A., Murat Y., Y.K. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden Saruhan A. ve Murat Y. tutuklandı, Y.K. ve R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp, dava açıldı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede; Melih Okan Keskin'in araç muayenesi sırasında stop lambasının yanmaması nedeniyle muayeneden geçemediği, bu duruma itiraz ederek istasyon görevlileriyle tartıştığı, şüpheli ifadelerine göre bağırıp çağırarak küfrettiği belirtildi. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinde bulunan şüpheliler Y.K. ve R.G'nin Melih Okan Keskin'i itekleyerek dışarı çıkardıkları, bu sırada diğer çalışanların da dışarıya yöneldiği, arbede sırasında Y.K.'nin zıplayarak Keskin'e vurduğu, R.G.'nin de itekleyerek müdahalede bulunduğu aktarıldı. Devamında Murat Y.'nin Keskin'e yumruk attığının kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla tespit edildiği, kalabalığın dağılmasının ardından Saruhan A.'nın araçla Keskin'in bacağına hafif şekilde çarptığı, ardından araçtan inerek yumruk attığı, bu yumruk sonrası Keskin'in dengesini kaybettiği ifade edildi. Olay yerine polis ekiplerinin geldiği, Keskin'in bir süre sonra kendi aracıyla hastaneye gittiği, Ankara Onkoloji Hastanesi'nden Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği ve 5 Şubat'ta hayatını kaybettiği anlatıldı.

İDDİANAMEDE RAPOR DA YER ALDI

İddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verildi. Raporda, Keskin'in 2 Şubat'ta maruz kaldığı darp olayına bağlı olarak yaralanması üzerine baş ve çene ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde kafa içi kanamasının boşaltılması amacıyla ameliyata alındığı, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine yatırıldığı, kafa içi kanama komşuluğundaki beyin dokusunda hasar oluştuğu ve yapılan müdahalelere rağmen 5 Şubat'ta hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, Keskin'in ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği, darp olayı ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu, ölümde başka bir nedenin tespit edilmediği belirtildi. Raporda ayrıca kamera görüntülerine göre saat 17.46'da meydana gelen darp olayı ile Keskin'in ölümü arasında illiyet bağı bulunmadığı, ancak 17.49'da Saruhan A. tarafından atılan yumruk ile ölüm arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

"FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET ETTİLER"

İddianamede, şüpheli Saruhan A.'nın ifadesinde, Keskin'e yumruk attığını kabul ettiği, bu durumun kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla da doğrulandığı, diğer şüpheliler Murat Y., R.G. ve Y.K.'nin ise suçlamaları kabul etmemelerine rağmen yaşanan olayda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, maktulün direncini kırarak eylemin gerçekleşmesine katkı sundukları, bu nedenle müşterek fail olarak sorumlu olduklarının değerlendirildiği kaydedildi. Savcılık, tüm şüphelilerin 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcılık tarafından, olayda adı geçen araç muayene istasyonu amir yardımcısı B.B.İ. hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' ve ölen polis memuru Melih Okan Keskin hakkında 'Tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlarından ise takipsizlik kararı verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
