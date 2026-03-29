Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi

29.03.2026 19:16
İran Devrim Muhafızları Ordusu, BAE ve Bahreyn'de ABD ile bağlantılı 2 alüminyum fabrikasını füze ve insansız hava aracı ile hedef aldığını duyurdu. İran saldırısının ardından BAE'deki EMAL fabrikasında oluşan devasa hasar, bölgeden geçen bir yolcu uçağındaki turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrika yerleşkesinin tamamen alevlere teslim olduğu ve dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

  İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de ABD ile bağlantılı 2 alüminyum fabrikasını füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını duyurdu.

BAE VE BAHREYN'DEKİ 2 ALÜMİNYUM FABRİKASINA SALDIRI

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. ABD ve İsrail'in, İran'ın sanayi altyapılarını Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerden hedef aldığı öne sürülen açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı birliklerin, ABD'nin askeri sanayisiyle bağlantılı BAE'de EMAL ve Bahreyn'de Aluminium Bahrain (ALBA) fabrikalar ını füze ve İHA saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, dünyanın en uzun alüminyum üretim hattına sahip olan ve 1,3 milyon ton üretim kapasitesi bulunan EMAL fabrikası ile Amerikan şirketlerinin yatırım ve ortaklığına sahip ALBA alüminyum fabrikasının ABD'nin askeri sanayi üretiminde önemli rol oynadığı kaydedildi.

UÇAKTAKİ TURİSTİN KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, İran saldırısının ardından BAE'deki EMAL fabrikasında oluşan hasar bölgeden geçen bir yolcu uçağındaki turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fabrika yerleşkesinin tamamen alevlere teslim olduğu ve bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü. 

Birleşik Arap Emirlikleri, Devrim Muhafızları, Bahreyn, İsrail, İran, Son Dakika

Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu
Trump’tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin Trump'tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur’an-ı Kerim’i alet eden fenomen rezil oldu Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke Türklere çağrıda bulundular Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

19:31
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
18:37
İmzalar atıldı Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor
İmzalar atıldı! Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor
18:35
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
18:14
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
17:54
Fenerbahçe Opet, Galatasaray’ı farklı yendi
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi
17:14
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
17:00
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
