Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

İstanbul Sancaktepe’de TEM bağlantı yolu kenarındaki yeşillik alanda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Fatih Mahallesi TEM Bağlantı Yolu’nda hareketsiz halde yatan bebeği gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

CENAZE ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Yeni doğmuş bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.