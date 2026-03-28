Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

İstanbul Sancaktepe’de TEM bağlantı yolu kenarındaki yeşillik alanda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
Fatih Mahallesi TEM Bağlantı Yolu’nda hareketsiz halde yatan bebeği gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.
Yeni doğmuş bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
