Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı - Son Dakika
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

28.03.2026 13:01
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ‘rüşvet’, ‘irtikap’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken Yalım'ın Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki belediye personeliyle yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Otel odasında yapılan aramada ise Yalım'ın şifresini vermeyi reddettiği ikinci telefonun 21 yaşındaki genç çalışanın iç çamaşırından çıktığı iddia edildi.

Uşak Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Hakkında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiaları bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’daki lüks bir otelin odasında 21 yaşındaki belediye personeli S.A. ile birlikte basılarak gözaltına alındı. 

YEDEK TELEFONU İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLAMIŞ 

Evli ve üç çocuk babası olan Yalım'ın otel odasında yapılan aramada, şifresini vermeyi reddettiği ikinci telefonun 21 yaşındaki genç çalışanın iç çamaşırından çıktığı iddia edildi. 

Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

BELEDİYEDE SGK KAYDI VAR 

Otelde hiçbir kaydı bulunmayan genç kadının, Uşak Belediyesi'nde aktif SGK kaydının olması dikkat çekti. Soruşturmada ayrıca, işe dahi gitmeyen başka kişilerin de belediye personeli gibi gösterilip maaşa bağlandığı öne sürüldü. 

Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT TEPKİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi’nde yaptığı açıklamada operasyona tepki gösterdi. Türkiye’de yaşanan süreci Brezilya’daki gelişmelere benzeten Özel, Lula örneğini hatırlattı. Özel, "Türkiye’de Brezilya’da yaşanana benzer bir süreç yaşanıyor. Lula’ya atılan iftiraları, hapiste tutulmasını, seçime sokulmamaya çalışılmasını hatırlayın. Eğer biz başarırsak neyi başardığımızı düşünün" ifadelerini kullandı.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

CHP’nin baskı altında olduğunu savunan Özel, “Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul’a getirtiyor. 19 belediye başkanımız içeride. 450 arkadaşımızın yargılandığı, 107’sinin tutuklu olduğu duruşma Silivri’de sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında baskı altındayız ama dimdik ayaktayız” dedi.

CHP’Lİ KARAOBA: HANGİ AKLIN ÜRÜNÜ?

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da gözaltı şekline tepki gösterdi. Karaoba, “Evinde gözaltına alınabilecekken otel odasında gözaltına almak hangi aklın ürünüdür?" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Güncel Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram Barıs Bayram Barıs:
    Allah size hesap sorsun inşallah ne biçim rezillik bide savunuyorlar utanmazlar 21 2 Yanıtla
  • Mstzkmc Mstzkmc :
    Ya arkadaş ahlaksızllığa neden kılıf bulmaya çalışırsınız ki ? yanlışa yanlış demek bu kadar zor mu? 5 0 Yanıtla
  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Dimdik ayakta mısınız özgür? 4 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    tamam babacım sıfırladım. milletimiz bizi affetsin kandırıldık. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü
Podyumda talihsiz an Yarışmacının başına gelen herkesi şoke etti Podyumda talihsiz an! Yarışmacının başına gelen herkesi şoke etti
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye’nin barış çabası dünya için önemli bir katkı KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
Ali Şahin Parlatino’ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var

12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:40
Resmen sıraya girdiler Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
07:25
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri
İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
SON DAKİKA: Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı - Son Dakika
