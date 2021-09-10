Antalya'da YKS'de ilk bine giren imam hatip lisesi öğrencileri için ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bin kişi arasına giren imam hatip lisesi öğrencileri için ödül töreni düzenlendi.

Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği (ANİMDER) tarafından düzenlenen ödül töreninde, Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de ilk bin öğrenci arasına girerek başarı gösteren dört öğrenciye ödül verildi.

Türkiye 276'ncsı Mehmet Emre Öztürk, 620'incisi Abdullah Veli Gevrekoğlu, 809'uncusu Samet Bozdoğan ve 934'üncüsü Ömer Faruk Güldal'ın katıldığı törende, öğrencilere altın ve 4 yıl sürecek eğitim bursu takdim edildi.

ANİMDER Başkanı Kadir Sarıcalar, derneğin kurulumundan bu yana öğrencileri desteklemek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yılmaz Güney de öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti.