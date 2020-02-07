Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir veteriner hekim hayatını kaybetti.
Ömer Bülent Başdemir (42) idaresindeki Tokat Seyahat'e ait 60 TS 075 plakalı yolcu otobüsü, Yukarıkocayatak Kavşağı'nda Mehmet Ali Yıldız'ın (47) kullandığı 07 AZN 81 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Yıldız, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve iki çocuk babası veteriner hekim Yıldız'ın cenazesi, morga götürüldü.
Otobüsün sürücüsü Başdemir gözaltına alındı, yolcular başka araçla yollarına devam etti.