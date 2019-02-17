Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Deve Güreşleri İlgi Gördü

Antalya'daki Deve Güreşleri İlgi Gördü

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde, Belediye ve Serik Karakoyunlu Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, deve güreşleri düzenlendi.

Antalya'daki Deve Güreşleri İlgi Gördü, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde, Belediye ve Serik Karakoyunlu Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, deve güreşleri düzenlendi.

Güreşler öncesinde gazetecilere açıklama yapan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, ata kültürünün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için belediye olarak her zaman destek olduklarını söyledi.

Serik Karakoyunlu Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kuş ise 1984 yılında dernek olarak yaktıkları çoban ateşinin yurdu sararak 700'ü aştığını belirtti.

Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması adına bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Kuş, "Çocuklarımız ancak develeri televizyonlardan görüyorlardı. Biz ayağınıza kadar getirdik, getirmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Serik Yörük Türkmen Deve Güreşleri sırasında, zaman zaman izleyiciler arasına dalan develer zor anlar yaşattı.

Müsabakalarda dereceye giren deve sahiplerine protokol tarafından kupa verildi.

Güreş ağalığını, yapılan açık artırmada 27 bin liraya Resul Ateş aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:04 Kaynak: AA

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