Antalya'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Şoför Defnedildi
Antalya'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Şoför Defnedildi

Antalya\'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Şoför Defnedildi
02.02.2026 19:29
İzzet Karaağaç, Antalya'daki kazada hayatını kaybederek Kütahya'da toprağa verildi.

ANTALYA'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden şoför İzzet Karaağaç, memleketi Kütahya'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Kütahya'ya getirildi. Karaağaç'ın cenazesi, ikindi vakti Meydan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'na toprağa verildi. Karaağaç'ın 3 gün önce işe başladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
