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Antalya'daki silahlı kavga

41 dakika önce

Antalya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü bir kişiyi yaraladığı iddia edilen sanık hakkında 2 kez "kasten öldürme" 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı.

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Antalya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü bir kişiyi yaraladığı iddia edilen sanık hakkında 2 kez "kasten öldürme" 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı.
Serik ilçesinde Mehmet Ali Merih ile oğlu Rüştü Merih'nin av tüfeğiyle öldürülmesi ve kızı Mesudiye Kılıç'ın ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan Süleyman Ünal ile Ünal'a yardım ve teşvik ettikleri öne sürülen eşi G.Ü, çocukları S.Ü, A.Ü, B.K, G.G, gelini H.Ü. ile damadı H.G hakkında hazırlanan iddianame Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandığı ve tartışmanın devamında Süleyman Ünal'ın çocukları ile birlikte araziye giderek karşı tarafın üzerine ateş açtığı belirtildi.
Sanığın şarjörlü av tüfeği ile ateş açmasıyla maktuller Rüştü Merih ve Mehmet Ali Merih'i öldürdüğü, Mesudiye Kılıç'ı ağır yaraladığı anlatılan iddianamede, üç müştekinin ise kaçarak olaydan yara almadan kurtuldukları vurgulandı.
İddianamede, Süleyman Ünal'ın 2 kez "kasten öldürme" 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs", eşi ve çocuklarının ise 2 kez "kasten öldürmeye yardım ve teşvik" 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüse yardım ve teşvik" suçlarından cezalandırılması istendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:27 Kaynak: AA
Süleyman Ünal, Antalya, Güncel
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