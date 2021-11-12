ANTALYA'DAN 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' KAMPANYASI - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, emniyet kemerinin önemine vurgu yapmak için, Türkiye genelinde başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyasına destek amacıyla direksiyon başına geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek ve emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası, Antalya'da da tanıtıldı. Kampanyaya destek için direksiyona geçen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Hayatta kalmamız bi hareketine bakar" derken, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan ise 'Trafikte emniyet kemeri, yaralamalı trafik kazalarında riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar' sözlerine yer verdi. Sosyal medya paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.