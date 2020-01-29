Antalya Devlet Tiyatrosu "Godot'yu Beklerken'i Beklerken"i sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Tiyatrosu 'Godot'yu Beklerken'i Beklerken'i sahneledi - Son Dakika

Antalya Devlet Tiyatrosu "Godot'yu Beklerken'i Beklerken"i sahneledi

7 saat önce

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) ünlü tiyatro Dave Hanson'ın yazdığı iki perdelik "Godot'yu Beklerken'i Beklerken"i sahneledi.

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) ünlü tiyatro Dave Hanson'ın yazdığı iki perdelik "Godot'yu Beklerken'i Beklerken"i sahneledi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 5 tiyatrocunun rol aldığı "Godot'u Beklerken'i Beklerken" oyununu, İlham Yazar yönetti.

Dekor tasarımını Murat Gülmez, Kostüm tasarımını Funda Çebi ve ışık tasarımını Halit Akgül'ün yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Oyun, bir tiyatroda sergilenen Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" oyununun sahne arkasında iki yedek oyuncunun yaşadıklarını konu alıyor.

Antalya Devlet Tiyatrosu Godot'yu Beklerken'i Beklerken i sahneledi

Devlet Tiyatroları, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Burcu Kıratlı, 500 bin TL dolandırıldı
Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 06:55:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Devlet Tiyatrosu "Godot'yu Beklerken'i Beklerken"i sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]