Antalya, DHA'nın 'Yangın Yeri' sergisinde buluştu - Son Dakika

muhabirlerinin Manavgat 'taki büyük yangında çektiği çarpıcı fotoğraflar, Antalya Kent Müzesi'nde 'Yangın Yeri' isimli fotoğraf sergisinde ve eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Atrium'da Antalyalılarla buluştu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı , Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile kent protokolünün açılışını yaptığı ve ilk günden büyük ilgi gören sergiler, 10 gün boyunca ücretsiz gezilebilecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 noktada başlayan, 10 gün süren, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 75 bin hektarlık alanın kül olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını, DHA tarafından fotoğraf sergisine taşındı. Manavgat'ta başlayan ve komşu ilçeler Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya'da 59 mahalleyi yok eden büyük yangında DHA muhabirlerinin çektiği çarpıcı fotoğraflar, 'Yangın Yeri' isimli eş zamanlı 2 sergide Antalyalılarla buluştu. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu, nefesini tutarak izlediği ve 220 saatin sonunda kontrol altına alınabilen büyük yangında DHA Antalya Bürosu'nun muhabir ve foto muhabirlerinin 10 gün süresince çektiği 24 bin fotoğraf arasından seçilen 45 fotoğraf, Antalya Kent Müzesi Vatan Binası'nda ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi H Blok Atrium'da eş zamanlı olarak 'Yangın Yeri' ismiyle açıldı.

DHA'nın 10 gün açık kalacak ve ücretsiz gezilebilecek 'Yangın Yeri' sergileri, toplumda farkındalık yaratmak, iklim krizi ve yeşile/doğaya dikkat çekmeyi amaçlıyor.