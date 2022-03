Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Dijital Çağda Kültürel Mirasın Korunması" konulu panel düzenlendi.

TRT World sunucularından Elif Bereketli'nin moderatörlüğünü yaptığı panele, Namibya Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Jenelly Matundu, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Büyükelçi Günay Efendiyeva, eski Bulgaristan Başbakanı Sımeon Sakskoburggotski, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve Dünya Aramiler Konseyi Başkanı Johny Messo konuşmacı olarak katıldı.

Matundu, Namibya hükümetinin dijital alanında yaptığı çalışmalara değinerek kültürel mirasın korunması başlığının, dijital çağda sürdürülebilir kalkınmanın teknoloji ile sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Namibya Ulusal Meclisinin, 2021'de miras politikalarına ilişkin açıklamalar yaptığını belirten Matundu, "Namibya hükümeti, Kültür Mirası Konseyi ile artırılmış gerçeklik alanına yatırım yapmaya başladı ve Namibya ulusal kültür mirası bağlamında bu bir ilkti. Bu entegrasyonla teknolojinin kullanımına bu şekilde yaklaşarak farkındalığı ve eğitimi iyileştiriyoruz, böylece dünya toplumuna ulaşmamız daha mümkün oluyor." dedi.

"Teknolojik gelişmeler de insan tarihinde önemli gelişmeler, önemli başarılar sağladı"

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Büyükelçi Efendiyeva da karşılıklı hoşgörünün hayatta kalmak ve barışçıl şekilde gelişimi devam ettirmek için önemli olduğunu vurgulayarak "Buradaki zorluk karşılaştığımız zorluklar özellikle çok hızlı değişen realitelerle ele alınmalı." ifadesini kullandı.

Efendiyeva, Türk cumhuriyetlerindeki kültürel çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Artık tüm insanlar dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu ve önümüzdeki gelişmelere ilişkin birlikte hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor. Teknolojik gelişmeler de insanlık tarihinde önemli gelişmeler, önemli başarılar sağladı. Bu sayede diğer kültürlerin mirasına dijital çağda, çok hızlı şekilde erişebiliyoruz. Tabii ki dünyadaki her bir devletin inovatif araçları ve platformları kullanarak kültürel mirası aktarabilmesi ve ulusal değerlerini sunabilmesi gerekiyor. Bu da kültürlerimizin sınırların ötesine geçmesini sağlıyor."

Eski Bulgaristan Başbakanı Sakskoburggotski ise kültürel miraslarının oldukça zengin olduğunu, her şeyin küreselleştiğini ve teknolojik gelişmelerin muazzam fırsatlar sunduğunu söyledi.

"Bir tabletiniz varsa elinizde bir teknolojik cihazınız varsa dünya üzerindeki herhangi bir eseri anında görüntüleyebiliyorsunuz, fotoğraflara erişebiliyorsunuz. Bence bu açından gençlerin muazzam fırsatları var." diyen Sakskoburggotski, teknolojik imkanları ve gelişmeleri insanların tarihle daha aşina olabilecekleri şekilde kullanılması gerektiğini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, dijitalleşmenin her zaman teşkilatın gündeminde olduğunu dile getirerek "Dijitalleşmenin öneminin farkında olduğumuz için bunu da daima gündemimizde tutuyoruz. Her zaman için yeni fikirler ve projeler düşünüyoruz ve mirasımızı nasıl yeni nesillere aktarabiliriz ve bunun nasıl yeni bilişim imkanları ile gerçekleştireceğiz, yeni araçları ortamları nasıl keşfederiz hep bunun peşindeyiz ve kurumlarımızda bunun görüşmeleri, konuşmaları her zaman yapılıyor." dedi.

Dünya Aramiler Konseyi Başkanı Messo da Aramilerin kültürel tarihine ilişkin bilgiler paylaştı.

" Türkiye'nin özellikle güneydoğusu tarih açısından çok zengin. Kadim yerleşimler, kadim şehirler eski eserler, bu açıdan çok zengin" ifadesini kullanan Messo, Aramilerin, Avrupa'nın aydınlanmasına doğrudan katkıda bulunduğunu söyledi.