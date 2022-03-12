Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Son Dakika

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Antalya Diplomasi Forumu 2022

12.03.2022 14:49
Antalya Diplomasi Forumu 2022

Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (ADF), Asya-Pasifik ülkelerinin ilişkileri, ASEAN yapılanması ve Asya-Pasifik bölgesindeki meseleler ele alındı.

Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (ADF), Asya-Pasifik ülkelerinin ilişkileri, ASEAN yapılanması ve Asya-Pasifik bölgesindeki meseleler ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda, S. Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Büyükelçi Ong Keng Yong'un moderatörlüğünde "Asya-Pasifik'te iş birliği ve rekabet" konulu panel düzenlendi.

Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Erywan Yusof, eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Altay Atlı, panelin katılımcıları arasında yer aldı.

Güneydoğu Asya ülkeleri ve Asya-Pasifik bölgesinin stratejik konumu hakkında bilgiler veren Büyükelçi Ong Keng Yong, "Tüm geçiş güzergahları, yer altı kaynakları, dinamik nüfusu ve önemli konumu nedeniyle bazı ülkeler Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle ilişkilerini geliştirmenin yollarını ararken, bazı ülkeler de bölge ülkelerine gözlerini dikmiş vaziyette bekliyor." ifadesini kullandı.

Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Yusof da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgenin öneminin artarak devam ettiğini belirterek, büyük güçlerin Asya-Pasifik bölgesinden faydalanmak amacıyla yoğun mesai harcadığını, bu devletlerin aralarındaki mücadeleyi yine bölgede sergilediklerini anlattı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) gerek üye ülkelerin ticari ve siyasi iş birliğine gerek dışardaki ortaklarla kurulan diyaloğun geliştirilmesinde oynadığı hayati role dikkati çeken Yusof, "ASEAN önümüzdeki dönemde de merkez bir organizasyon olarak kalmaya ve bölgenin mimarisini şekillendirmeye devam edecek." dedi.

Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşının aktörlerini bir araya getirmesinden övgüyle bahseden Yusof, ASEAN'ın da barış ve müzakere yoluyla paydaşları bir araya getirerek bölgedeki iş birliğine sağladığı katkıyı ifade etti.

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, diplomasi sanatının eskisine kıyasla oldukça zayıfladığını ve bunun da başat nedeninin çok fazla yeteneksiz diplomatın bulunması olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı öncesi diplomasinin yeterince uygulanmadığını vurgulayan Kneissl, "Bizler şu an ne yazık ki çok büyük bir konuşamama hali içerisindeyiz ve diplomasi yapılamıyor. Savaş başlamadan önce ocak ayında mekik diplomasisi yapılmadı, sadece aktivizm yapıldı. Sorun başlamadan önce diplomasi adına çok daha fazlası yapılabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

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Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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