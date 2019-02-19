Antalya Dob "Afife"Yi Sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu "Afife" adlı modern balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu "Afife" adlı modern balesini sanatseverlerle buluşturdu.



Geçen sezon prömiyeri gerçekleştirilen eser, Haşim İşcan Kültür Merkezinde sezonun ikinci gösterimini yaptı. Libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'ye ait olan eserin, müzikleri Turgay Erdener tarafından düzenlendi.



DOB orkestrasını Hakan Kalkan'ın yönettiği gecede balenin dekoru Adnan Öngün, kostümü Bahar Korçan, ışığı Beyhan Murphy ve Taner Aydın tarafından hazırlandı.



İki perde olarak sahnelenen eserde "Afife" rolünü Selin Berkmen, "Altın Afife"yi İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Zuhal Karaca, "Kırmızı Afife"yi Esra Taner, "Mor Afife"yi Öykü Ertürk, "Gümüş Afife"yi Iaroslava Volkova, "Ziya"yı Artur Ivanov, "Nazır"ı Burak Özbek, "Doktor Suat"ı Umut Çaltekin ve "Selahattin Pınar"ı da Tolga Burçak canlandırdı.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Altını Tahtından Eden Paladyum, Rekor Fiyata Ulaştı

Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı!

Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!

Deniz Seki, Tayfun Topal'la İlişkisini Bitirdiğini Açıkladı