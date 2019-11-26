Son Dakika Haberleri: Antalya DOB "Memleketim" müzikalini sahneleyecek
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Antalya DOB "Memleketim" müzikalini sahneleyecek

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 7 Aralık saat 20.00'de ilk kez Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak eserin müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait.

Tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik Batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerin yer aldığı eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem ve şef Hakan Kalkan yönetiyor. Eserin koreografisini ise Armağan Davran yaptı.

Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süregelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin dekorunu Gürcan Kubilay, kostümlerini Gazal Erten ve ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı.

Soprano Semiha Derya Boran, Sinem Seçil Baddal, Serap Demirhan Işık, Özsu Özgür Deveci, Tuğba Kubilay ve Pınar Tekol, tenor Burak Pektaş ve Fatih Şanal, bariton Erdi Can Aybaş, Ümit Burak Tekinay, Emre Akyurt ve Toygarhan Atuner'in sezon boyunca solist olarak sahne alacağı eserde, solistlere Antalya DOB bale sanatçıları danslarıyla eşlik edecek.

Fiyatları 15, 35 ve 50 lira arasında değişen biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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