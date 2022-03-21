ANTALYA DÖŞEMEALTI ÇIPLAKLI TOKİ KONUTLARINDA YAŞAYANLARIN 'ATIKSU' İSYANI - Son Dakika

ANTALYA Döşemealtı Çıplaklı TOKİ Konutları CYB Blokları yaşayanları, konutlarının atık su ve foseptik tahliyesini kendileri yapmalarına rağmen su faturalarında atıksu bedeli alınmasına tepki gösterdi.

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı mahallesinde bulunan Toplu Konut İdaresi yerleşkesi yaşayanı bir grup vatandaş, sitelerinin atıksu giderini kendi imkanlarıyla yapmalarına karşın ASAT faturalarında tahsil edilen atıksu bedeline tepki gösteriyor. CYB Blokları yönetimi kendi imkanlarıyla kurduğu motopomp sistemi ve terfi istasyonu aracılığıyla sitenin atıksu ve foseptik giderlerini tahliye ediyor. Bu sistemin çalışması nedeniyle de her ay siteye yaklaşık 4 bin liralık elektrik faturası geldiğini aktaran site yaşayanları, hem elektrik faturası hem de atıksu bedeli ödemek istemediğini söyledi. Vatandaşlar ya binalarının atıksularının kanalizasyon sistemine bağlanarak atılmasını, ya da atıksu bedelinin kendilerinden alınmamasını istiyor.

Site yaşayanı Hamza Çolak, 'Yetkililere sesleniyoruz, sorunumuzu çözsünler. TOKİ'deki rezilliği görsünler. Kim yetkiliyse gelsin bizim sorunumuzu çözsün" dedi. Bir başka site yaşayanı Gamze Başeğmez, 'Atılmayan sularımız için faturalara yansıtılan atıksu bedelini geri istiyoruz" dedi. Site yöneticisi Hamza Torun ise 'Mahalleyi yönetenler lütfen bize sahip çıkın. Seçim zamanı oy avcılığı yapıyorsunuz. Atıksuyu kendimiz atıyoruz her ay 4 bin TL fatura ödüyoruz. Lütfen bize sahip çıkın" sözleriyle yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi.