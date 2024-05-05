İsrail Polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi

İsrail Polisi Al Jazeera\'nın Doğu Kudüs\'teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi

İsrail polisi, hükümetin bugün aldığı Al Jazeera'nın faaliyetlerini sonlandırma kararı üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak ekipmanlarına el koydu. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

05.05.2024 18:07  Güncelleme: 18:10
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İsrail polisi, hükümetin bugün aldığı Al Jazeera'nın faaliyetlerini sonlandırma kararı üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak ekipmanlarına el koydu.

İsrail polisi, Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Ambassador Oteli'ndeki geçici ofisine baskın düzenledi. Polis, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin yasaklanası yönündeki hükümet kararını otel işletmesi ve Al Jazeera çalışanlarına beyan etti.

İsrail polisi ve İletişim Bakanlığı görevlileri, Al Jazeera televizyonunun buradaki ses, görüntü ve elektronik ekipmanlarına el koydu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de polis ve bakanlık yetkililerinin otele baskın düzenlediği anların görüntülerini sosyal medya hesabından "Al Jazeera'yı kapatıyoruz" ifadesiyle paylaştı.

İsrail hükümeti, bugün Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı almıştı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Karhi'nin sunduğu Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi - Son Dakika

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