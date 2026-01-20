Antalya Emniyeti'nden Uyuşturucu ile Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Antalya Emniyeti'nden Uyuşturucu ile Mücadele Vurgusu

Antalya Emniyeti\'nden Uyuşturucu ile Mücadele Vurgusu
20.01.2026 14:43
İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, Antalya'yı güvenli şehirler arasına almak ve uyuşturucu ile mücadeleye dair bilgi verdi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "Basın Sohbetleri" programına katıldı.

Zaimoğlu, AGC Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Antalya'yı dünyanın en güvenli 20 şehrinden birisi yapmak için çalıştıklarını belirten Zaimoğlu, "Antalya her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Turizmin başkenti. Huzur ve güven bu noktada çok önemli. Biz de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Suç faillerini en kısa sürede yakalamak istiyoruz. Hırsız yakalanacağını anlayınca o bölgede hırsızlık yapmaktan vazgeçiyor. Suç aydınlatma oranımız genellikle yüzde 99." diye konuştu.

" Zeytinköy'ü uyuşturucu ile anılmaktan çıkaracağız"

Uyuşturucuyla mücadelede en ücra noktalarda bile çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Zaimoğlu, şöyle devam etti:

"Kameraların dışında 3 tane dronu faaliyete soktuk. Zeytinköy'ü uyuşturucu ile anılmaktan çıkaracağız. Gidebilecekleri her sokağa kamera koyduk. Her bir sokağı bir ekibe zimmetledik. Her hafta operasyon yapmaya da devam edeceğiz. Zeytinköy'de de her gece 80 personel ile denetime çıkıyoruz. Zeytinköy'e ekipler amirliği kuracağız. 20 lojman yapacağız, polislerimiz orada yaşayacak. Gidecekleri her alanı daraltacağız. Zeytinköy'de bazı ev sahipleri kapısına 'Biz uyuşturucu satmıyoruz' diye yazı asmış. Mahalleli bu kadar bunalmış. Bunların hepsini temizleyeceğiz. Sürekli uygulamalar olacak."

"Okul çevresinde uyuşturucu satan yok, kimse buna cesaret edemez"

Riskli okul grupları oluşturduklarını ve her okulda bir ekibin görevli olduğunu aktaran Zaimoğlu, Milli Eğitim Müdürlükleriyle koordineli olarak çalıştıklarını belirtti.

Okul çevrelerinde bütün önlemleri aldıklarını anlatan Zaimoğlu, "Okul çevresinde uyuşturucu satan yok, kimse buna cesaret edemez. Okullar bizim kırmızı çizgimiz, bunlara kesinlikle izin vermeyiz. Kullanımı suç değilmiş gibi algılanıyor ama onları da gözaltına alıyoruz. Onlara uyuşturucunun zararını anlatıyoruz. Ailelerine durumu bildiriyoruz." dedi.

AGC Başkanı İdris Taş da Zaimoğlu'na teşekkür ederek, "Basın Sohbetleri" programının farklı konuklarla devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Sabit Akın Zaimoğlu, Yerel Haberler, Zeytinköy, Güvenlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Emniyeti'nden Uyuşturucu ile Mücadele Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya Emniyeti'nden Uyuşturucu ile Mücadele Vurgusu
