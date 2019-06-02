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Antalya Emniyetinden, Ramazan etkinliklerinde trafik bilgilendirmesi

48 dakika önce

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen Ramazan etkinlikleri boyunca kurduğu stantla vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Antalya Emniyetinden, Ramazan etkinliklerinde trafik bilgilendirmesi, System.String[]
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen Ramazan etkinlikleri boyunca kurduğu stantla vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

06 Mayıs - 03 Haziran tarihleri arasında kurulan stantta, her gün yüzlerce ziyaretçiye trafik kurallarıyla ilgili broşür, el ilanı, etiket, boyama kitabı gibi materyallerle tanıtım yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitici personelleri konser, söyleşi ve tiyatro gösterileri öncesi sahneye çıkarak binlerce kişiye bu yılın 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olduğunu anlattı.

Ekipler, bayram tatilinde trafik kazalarının yaşanmaması için verdikleri bilgilerin yanı sıra, sahneye davet edilen çocuklara 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' Projesi şapkaları hediye edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs - 20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ramazan Bayramı süresince, "Dikkat Sizden Notlar Bizden, Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" sloganıyla 100 çocuğa bisiklet yarışması kapsamında çocuklara trafik karneleri dağıtılıp, çocuklara ailelerinin seyahatleri süresince karneleri üzerinde bulunan soruları cevaplandırıp karne fotoğraflarını #trafikkarnem hashtagini etiketleyerek @Trafik EGM Twitter adresine göndermeleri tavsiyesinde bulunuldu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
Ramazan etkinlikleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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