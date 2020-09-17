Antalya Film Forum jürileri belli oldu - Son Dakika

Antalya Film Forum jürileri belli oldu

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Antalya Film Forum'un jürileri belli oldu.

Antalya Film Forum jürileri belli oldu, System.String[]

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Antalya Film Forum'un jürileri belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek Antalya Film Forum kapsamında beş bölümde dokuz projeye toplamda 470 bin lira ödül verilecek.

Türkiye'den yapımcı ve yönetmenlere açık olan ve proje aşamasındaki uzun metraj film projelerinin yarışacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda bu yıl yarışacak sekiz projeyi, Mubi Yapımlar Başkan Yardımcısı, yapımcı ve dağıtımcı Bobby Allen, Doha Film Enstitüsü ve Hubert Bals Fonu'nda çalışan danışman ve senaryo analisti, Rotterdam Film Festivali'nin programcılarından Delly Shirazi ile Proje ve Senaryo Geliştirme alanında birçok film ve dizide çalışmış Senaryo Danışmanı Dilara Omur'dan oluşan jüri üyeleri değerlendirecek.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kapsamında iki projeye 30 bin lira, bir projeye de Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan Antalya Film Forum'un Kurmaca Work in Progress Platformu'nun jüri üyeleri, Locarno Film Festivali ve Cinema du Reel'in seçici kurul üyelerinden Fransız film eleştirmeni ve festival programcısı Antoine Thirion, "Köprüdekiler", "Hayatboyu" ve "Ansızın" filmleriyle tanıdığımız senarist ve yönetmen Aslı Özge ile uzun yıllar Pablo Larrain'le birlikte çalışan, usta sinemacının "Neruda" filminin yapımcısı Renan Artukmaç'tan oluşuyor.

Kurmaca Work in Progress Platformu'na seçilen beş proje içinden bir projeye 80 bin lira, bir projeye de 40 bin lira para ödülü verilecek. Bu bölümde ayrıca 50 bin lira değerinde TRT Ödülü ile Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü de olacak.

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress Platformu'nda, IDFA Endüstri Ofisi Başkanı ve IDFA Bertha Fund seçici kurul üyesi Adriek van Nieuwenhuyzen, Documentarist İstanbul Belgesel Günleri'nin kurucularından, film eleştirmeni, belgesel sinemacı ve festival programcısı Necati Sönmez ile Kudüs Film Festivali ve Sinematek yönetim kurulu üyesi, Cinephil'in kurucusu Philippa Kowarsky'den oluşan jüri seçilen yedi projeyi değerlendirecek.

Bu projeler içinden iki belgesele her biri 30 bin lira değerinde ödül verilecek. Belgesel projeler aynı zamanda Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü ve Başka Sinema Dağıtım Ödülü için de yarışacak.

Çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya'da gerçekles¸tirilerek filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alması şartıyla ulusal uzun metraj bir filme 150 bin lira maddi destek sağlayacak Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu yıl üç proje yarışacak.

Bu projeleri değerlendirecek jüri üyeleri ise film eleştirmeni, gazeteci, yazar ve senarist Burak Göral, "Nergis Hanım" ve "Biz Böyleyiz" filmlerinin uygulayıcı yapımcısı, "Radiogram" ve geçtiğimiz yıl Toronto Film Festivali'nde prömiyerini yapan "Bina" filminin ortak yapımcısı Müge Özen, "Sonbahar", "Denizden Gelen", "Rüzgarın Hatıraları"nda izlediğimiz ve bol ödüllü ilk filmi "Daha" ile yönetmenliğe adım atan oyuncu ve yönetmen Onur Saylak.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü'nü alan filme Fono Film tarafından ayrıca Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Antalya Film Forum'un, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle; yeni yetenekleri belirlemek, ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve yaratıcı içerik geliştirmeye katkıda bulunmak ve yapımcıları desteklemek amacıyla bu yıl programına eklediği Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için altı proje yarışacak.

Bu projeleri, bir dönem Forum des Images başkanlığı yapan, on yıl önce kurduğu Series Mania'da çalışmalarına devam eden Laurence Herszberg, son iki yıldır BluTv'nin dramalar departmanını yöneten Sarp Kalfaoğlu ve Beta Film Doğu Avrupa, Türkiye ve Yunanistan bölgesinin uluslararası satış ve satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Veronika Kovacova'dan oluşan jüri değerlendirecek.

Yarışacak projelerden birine pilot bölümün prodüksiyonunda kullanılmak üzere 30 bin lira tutarındaki BluTv Ödülü, bir projeye de Color Up Renk Düzenleme Ödülü verilecek.

Antalya Film Forum Ödülleri, 7 Ekim akşamı düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Film Festivali, Belgesel, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Film Forum jürileri belli oldu - Son Dakika

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