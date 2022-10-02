Son dakika haber: ANTALYA'DA MAKİLİK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haber: ANTALYA'DA MAKİLİK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

02.10.2022 20:59

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte saat 15.00 sıralarında çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte saat 15.00 sıralarında çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 2 amfibi uçak, 4 helikopter, 11 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 1 dozer, 1 itfaiye aracı, 5 su tankeri ve 100 orman işçisi ile müdahale edilirken, havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekipler tarafından karadan soğutma çalışması devam ediyor. Ekiplerin sabaha kadar bölgede nöbet tutacağı öğrenilirken, yangında ilk belirlemelere göre 10 hektarlık makilik ve çalılık alan zarar gördü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı mahallelere de elektrik verilemiyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ANTALYA'DA MAKİLİK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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