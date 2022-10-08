Sürücü Mehmet Duyar, "Önce ses geldi. Hemen sağa yanaştım. Ön taraftan alev almaya başladı. Araç boştu. Kendimi dışarıya attım. Çok şükür can kaybı olmadı. Allah'tan için öğrenci yoktu, çok şükür" dedi.

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya haberleri... Antalya'da öğrenci servisi yanarak hurdaya döndü - Son Dakika

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