Antalya haberleri... Antalya'da öğrenci servisi yanarak hurdaya döndü - Son Dakika
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Antalya haberleri... Antalya'da öğrenci servisi yanarak hurdaya döndü

08.10.2022 19:18

Antalya 3. sayfa haberi... Antalya'da öğrenci servisi yanarak hurdaya döndü Servis midibüsünün şoförü, kendini dışarı atıp aracının yanışını izledi Antalya'nın Alanya ilçesinde, seyir halindeki öğrenci servis midibüsü alev alev yandı.

Antalya'da öğrenci servisi yanarak hurdaya döndü

Servis midibüsünün şoförü, kendini dışarı atıp aracının yanışını izledi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, seyir halindeki öğrenci servis midibüsü alev alev yandı. Midibüs şoförü kendini dışarıya atarken, aracın içerisinde öğrenci olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Olay, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya'da Manavgat istikametine giden Mehmet Duyar idaresindeki 07 C 32292 plakalı öğrenci servis midibüsün motor kısmından alevler yükseldi. Midibüs şoförü Duyar, aracını yol kenarına yanaştırdı. Ardından araçtan çıkan Duyar'ın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin sardığı araç söndürüldü. İçeresinde kimsenin bulunmadığı midibüs hurdaya döndü. Yangın nedeniyle D400 Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücü Mehmet Duyar, "Önce ses geldi. Hemen sağa yanaştım. Ön taraftan alev almaya başladı. Araç boştu. Kendimi dışarıya attım. Çok şükür can kaybı olmadı. Allah'tan için öğrenci yoktu, çok şükür" dedi.

Yangınla ilgili adli inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haberleri... Antalya'da öğrenci servisi yanarak hurdaya döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri... Antalya'da öğrenci servisi yanarak hurdaya döndü - Son Dakika
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