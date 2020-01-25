Antalya Havalimanı kapasite artırma ihalesi iptal edildi - Son Dakika

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla açılan ihale iptal edildi.

DHMİ'nin ihale iptaline ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda kapasite artırımına yönelik ihalenin iptali kararlaştırıldı.

Geçici teminat tutarı 40 milyon avro olan ihale için teklif verme süresi 31 Ocak'ta sona eriyordu. İptal edilen ihale, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasının yanı sıra iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmasını da kapsıyordu.