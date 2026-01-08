Antalya Havalimanı'nda Yoğun Yolcu ve Uçak Trafiği - Son Dakika
Antalya Havalimanı'nda Yoğun Yolcu ve Uçak Trafiği

Antalya Havalimanı\'nda Yoğun Yolcu ve Uçak Trafiği
08.01.2026 16:39
Aralık ayında 1,07 milyon yolcuya hizmet veren Antalya Havalimanı, 2025'te 39,16 milyon yolcu ağırladı.

ANTALYA Havalimanı'nda, aralık ayında 1 milyon 75 bin 275 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 8 bin 300'e ulaştı. 12 aylık dönemde ise yolcu trafiği 39 milyon 160 bin 491, uçak trafiği 240 bin 129 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2025 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Antalya Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 503 bin 419, dış hat yolcu trafiği 571 bin 856 oldu. Böylece aralıkta toplam 1 milyon 75 bin 275 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 15, dış hatlarda 4 bin 285 olmak üzere toplamda 8 bin 300'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 11 bin 538 ton oldu.

2025 yılının 12 aylık döneminde Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 milyon 160 bin 491, uçak trafiği 240 bin 129, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 466 bin 130 ton olarak gerçekleşti.

