KANGURUDAN LEMURA YAVRU DOĞUMLARI BAŞLADI - Son Dakika
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KANGURUDAN LEMURA YAVRU DOĞUMLARI BAŞLADI

10.04.2022 11:14

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda baharın gelmesiyle birlikte yeni yavru heyecanı yaşanıyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda baharın gelmesiyle birlikte yeni yavru heyecanı yaşanıyor. Saanen keçisi, muflon keçisi, kanguru ve lemur yavruları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda tam bir bahar havası yaşanıyor. 140 türde 1500'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi'nde baharın gelmesiyle hayvanlar doğum yapmaya başladı.

BAHARIN MÜJDESİ YENİ DOĞUMLAR

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde farklı türden çok sayıda yavru dünyaya gözlerini açtı. Uzun süren kış döneminden sonra bahar mevsiminin de habercisi olan doğumlar başladı. Öncelikle koyun ve keçi gruplarında doğumlar yaşandı. Dişi Saanen keçilerinden iki tanesi üçüz ve ikiz doğum yaptı. Kanguru ailesinde de yeni doğan sevinci yaşanıyor. Yavru kangurular anne kesesinde gelişimini sürdürüyor. Özellikle güneşli havalar da yavrular başını keseden çıkartıyor. Halka kuyruklu lemurlar da yavru dünyaya getirdi. Ceylan ve geyikler de Mayıs ayının ortalarında yavrulamaya başlayacak.

REFAHIN GÖSTERGESİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, bütün hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, 'Hayvanat bahçesindeki doğumlar refahın göstergesi olarak kabul edilir. Bütün bu doğumların bereketi, hayvanlara çok kaliteli bakım koşulları sunduğumuz için gerçekleşiyor" dedi. (DHA)

KANGURUDAN LEMURA YAVRU DOĞUMLARI BAŞLADI
KANGURUDAN LEMURA YAVRU DOĞUMLARI BAŞLADI
KANGURUDAN LEMURA YAVRU DOĞUMLARI BAŞLADI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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